「華奢なオバハンに見えたw」チャンス大城、絵になる“ウエディングショット”に反響
お笑い芸人・チャンス大城が26日にインスタグラムを更新。番組で共演した千原ジュニアとの“ウエディングショット”を披露すると、ファンから「妙にしっくりくる」「華奢なオバハンに見えたw」などの反響が寄せられた。
【別カット】ジュニア＆チャンス大城、オシャレなウエディングフォト
大城が投稿したのは、25日に放送された『千原ジュニア、トラべらせていただきます。』（RBC）からのオフショット。写真には、白タキシード姿の大城と、デコルテ全開の純白ドレス姿のジュニアが砂浜で寄り添う様子や、大城がジュニアをお姫様抱っこする様子が収められている。
大城とジュニアの“ウエディングショット”に、ファンからは「ご結婚、おめでとうございます」「末永くお幸せに」といった声や「妙にしっくりくるのは、やはりジュニアさんがスレンダーだからですね」「華奢なオバハンに見えたw」などの投稿も集まっていた。
■チャンス大城
1975年1月22日生まれ、大阪府出身の50歳。1989年、NSC大阪校へ8期生として入学するも中退。1994年に13期生として再入学したという特異な経歴を持つ。8期生として同期の千原ジュニアらに早くから注目され、強烈なエピソードトーク、唯一無二のリアクション芸などでブレイク。今年、『R-1グランプリ2025』（カンテレ・フジテレビ系）で同大会決勝に初進出を果たした。著書に『僕の心臓は右にある』（朝日新聞出版）がある。
引用：「チャンス大城」インスタグラム（＠chance__0122）
【別カット】ジュニア＆チャンス大城、オシャレなウエディングフォト
大城が投稿したのは、25日に放送された『千原ジュニア、トラべらせていただきます。』（RBC）からのオフショット。写真には、白タキシード姿の大城と、デコルテ全開の純白ドレス姿のジュニアが砂浜で寄り添う様子や、大城がジュニアをお姫様抱っこする様子が収められている。
■チャンス大城
1975年1月22日生まれ、大阪府出身の50歳。1989年、NSC大阪校へ8期生として入学するも中退。1994年に13期生として再入学したという特異な経歴を持つ。8期生として同期の千原ジュニアらに早くから注目され、強烈なエピソードトーク、唯一無二のリアクション芸などでブレイク。今年、『R-1グランプリ2025』（カンテレ・フジテレビ系）で同大会決勝に初進出を果たした。著書に『僕の心臓は右にある』（朝日新聞出版）がある。
引用：「チャンス大城」インスタグラム（＠chance__0122）