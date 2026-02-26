“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、エキシビションで「膝痛くなかった？」に回答 練習期間にも驚きの声相次ぐ「びっくり」「すごすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/26】ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が、2月26日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。話題を集めたエキシビションでのパフォーマンスについて語った。
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
フィギュアの日本勢では最年少メダルとなった中井選手が、同番組に生出演。真っ赤な大人っぽい衣装で登場し、可愛らしいパフォーマンスで一際目を引いたエキシビジョンでのパフォーマンスについて質問を受ける場面があった。
エキシビションは、メダリストや注目の選手がパフォーマンスをすることから、準備期間について問われた中井選手。「2日間で作って、前日に1回練習した」と明かすと、短い期間で準備をしていた裏側にスタジオからは驚きの声が上がった。
また、両膝をついて回転し、頬杖をつき寝そべった姿で足をバタバタさせた愛嬌たっぷりの姿も注目を集めた中井選手。「あの時、膝痛くないですか？」と尋ねられると「ちょっと痛いです（笑）」と打ち明けていた。
この放送を受け、視聴者からは「こんな短期間であのパフォーマンスを仕上げたのすごすぎる」「裏話聞けて嬉しい」「短すぎてびっくり」「やっぱり痛いんだ（笑）」と反響が寄せられている。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
◆中井亜美選手、エキシビションパフォーマンスの裏側
フィギュアの日本勢では最年少メダルとなった中井選手が、同番組に生出演。真っ赤な大人っぽい衣装で登場し、可愛らしいパフォーマンスで一際目を引いたエキシビジョンでのパフォーマンスについて質問を受ける場面があった。
また、両膝をついて回転し、頬杖をつき寝そべった姿で足をバタバタさせた愛嬌たっぷりの姿も注目を集めた中井選手。「あの時、膝痛くないですか？」と尋ねられると「ちょっと痛いです（笑）」と打ち明けていた。
この放送を受け、視聴者からは「こんな短期間であのパフォーマンスを仕上げたのすごすぎる」「裏話聞けて嬉しい」「短すぎてびっくり」「やっぱり痛いんだ（笑）」と反響が寄せられている。
◆“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手って？
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】