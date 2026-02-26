“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、エキシビションで「膝痛くなかった？」に回答 練習期間にも驚きの声相次ぐ「びっくり」「すごすぎる」

“首傾げポーズ”話題・フィギュア中井亜美選手、エキシビションで「膝痛くなかった？」に回答 練習期間にも驚きの声相次ぐ「びっくり」「すごすぎる」