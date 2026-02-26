Perfumeドキュメンタリー映画、3人が晴れやかな表情を浮かべる場面写真解禁＆ムビチケ本日発売！
Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』より、前売券情報、場面写真が解禁された。
【写真】本日2月26日発売！ ムビチケカード2種＆ムビチケオンライン特典ビジュアル
結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にした、メジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に、突然のコールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えた。
本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画になる。コールドスリープ突入前のラストライブとなった9月22日、23日開催の「Perfume ZO／Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともにたどる。
さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。そして、本作で初めて語る、彼女たちの“今”の想いとは―。監督は佐渡岳利が務める。
今回初解禁となった本編場面写真は、あ〜ちゃん、かしゆか、のっちが晴々とした表情でインタビューを受ける姿を捉えている。結成からの25年の軌跡を振り返りながら、コールドスリープに対して彼女たちそれぞれの想いが本作で初めて語られる。
さらに、全4種類ムビチケ前売券が本日2月26日正午より発売。Perfumeの公式ファンクラブ「P.T.A.」限定のムビチケ前売券（カード）は、ステージ上でのクールな表情と、3人の柔らかい表情のどちらも堪能できる＜ライブver.＞と＜インタビューver.＞の2種類。ムビチケ前売券（オンライン）はティザービジュアルがあしらわれたスマホ壁紙が購入特典となっている。
そして、マグカップ付ムビチケ前売券（コンビニ）、ムビチケ前売券（コンビニ）も発売となる。購入方法などの詳細は、映画の公式サイトにて。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、5月15日全国公開。
