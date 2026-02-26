26歳グラビア美女、大胆な浴衣姿が「綺麗すぎる」
SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が25日にインスタグラムを更新。妖艶な浴衣姿を披露した。
【別カット】浴衣の胸元をはだけた大胆ショットも
北野が温泉マークの絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、浴衣姿の彼女が和室で佇む様子が収められていて、中には胸元を大胆にはだけたショットも。ファンからは「瑠華ちゃん妖艶過ぎ〜」「色っぽい」「和の雰囲気もドキドキしちゃう」などの声が集まっている。
■北野瑠華（きたの るか）
1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。2012年11月、SKE48に6期生として加入。2024年6月にグループを卒業すると、以降は女優、タレントとして活躍している。
引用：「北野瑠華」インスタグラム（＠rukakitano0525）
