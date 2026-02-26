元モー娘。久住小春、オフショルニット＆ミニ丈で美スタイル際立つ「スタイルレベチ」「膝上が長い」声
【モデルプレス＝2026/02/26】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月24日、自身のInstagramを更新。オフショルのニット姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「膝上が長い」オフショル＆ミニ丈ニットコーデ
久住は「ミルクティーコーデ」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。ミルクティー色のニット帽とオフショルダーのニットミニワンピースに黒のブーツを合わせ、綺麗な肩とスラリとした脚が際立つスタイルを公開している。また「上着がいらない季節」とも記し、暖かな陽気に合わせ、春を意識した服装となっている。
この投稿に「スタイルレベチ」「可愛い」「ニット似合ってる」「膝上が長い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
