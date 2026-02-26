乃木坂46の新ビジュアルが公開となった。

今回の新アーティスト写真は4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の選抜メンバーによるもの。5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46、といった可憐でありながらも芯を持つ姿が印象的だ。

先日グループは14周年を迎えたばかりで、5月には＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞東京ドーム公演3デイズを開催し、6月からは＜真夏の全国ツアー2026＞がスタートする。

■41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日(水)発売

CDショップ予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / ￥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / ￥1,200(tax in)

■ライブ情報 ＜IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC>

2026年3月15日 東京都・国立代々木競技場 第一体育館 ＜41stSGアンダーライブ＞

2026年3月17日・18日・19日 東京都・ぴあアリーナMM ＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026>

2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜 ＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム



＜真夏の全国ツアー2026＞

6月13日(土)・14日(日) 福井県・サンドーム福井

6月24日(水)・25日(木) 神奈川県・横浜アリーナ

7月4日(土)・5日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日(土)・12日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日(水)・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日(土)・26日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日(土)・9日(日) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日) 東京都・明治神宮野球場