経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所は、「駅すぱあとアプリ」ユーザーを対象に、移動における「費用対効果（コスパ）」と「時間効率（タイパ）」に対する意識調査を２月４〜９日に、インターネットで３６８５人に実施した。

日常生活で「コスパ」と「タイパ」を意識しているか聞いたところ、どちらも８割以上が「意識している」と回答した。また、直近１年で移動経路を選ぶ際の「費用」と「時間」に対する意識の変化を聞いたところ、半数以上の人が「意識するようになった」と回答している。

「１０分遅く着くが、１００円安いルート」がある場合どちらを選ぶか、という質問には２１．４％の人が「迷わず安い方（１００円の節約を優先）」と回答した。対して、「迷わず早い方（１０分の時間短縮を優先）」と回答した人は１０．６％だった。１０分の時間短縮と１００円の節約を天秤（てんびん）にかけた場合は、節約を選ぶ人が時間短縮派の約２倍という結果になった。

運賃にプラスの費用を支払うことで、快適な移動（混雑を回避、座席グレードが上がるなど）ができるサービスを積極的に利用したいか、という質問には１８．０％の人が「積極的に利用したい」と回答した。「金額や条件が合えば利用したい」と回答した人も含めると、９割以上の人が快適な移動サービスにはプラスの費用を容認している。一方、「利用したくない」と回答した人はわずか８．３％だった。

目的地まで複数のルートがある場合、何を一番に優先することが多いかを聞いたところ、男女で違いが見られた。女性で最も多かった回答は「乗り換えの少なさ（４２．２％）」で、次いで「到着の早さ（２７．０％）」「運賃の安さ（２３．８％）」という結果だった。一方、男性で最も多かったのは「到着の早さ（３３．７％）」で、「運賃の安さ（３０．３％）」「乗り換えの少なさ（２９．８％）」が僅差で続いた。