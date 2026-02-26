俳優の高杉真宙（29）が26日、都内で人気ゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念した「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会に出席した。

同作が発売された96年生まれで、今月27日に30周年を迎えるポケモンシリーズと同い年の高杉。「96年生まれはポケモンと同い年っていうのを知ってる方が多いと思っていて。一緒に大きくなってきた感じがしている」と胸の内を明かし、「小さい時から遊んでいたポケモンと一緒に30周年をお祝いする事できて、すごくうれしい」と笑みを浮かべた。

この日は大好きなポケモン・フライゴンをイメージした薄緑の衣装で登場。フライゴンを目にした時を「一目惚れだった」と振り返り、「いつも手持ちに入れている僕の相棒です」とポケモンへの愛を爆発させた。

思い出のソフトは02年に発売されたゲームボーイアドバンスソフト「ポケットモンスターサファイア」。「小学校1、2年生くらいに初めて買ってもらったゲームがゲームボーイアドバンス」とし、小学校の入学式の貴重なショットも大公開。共に写った弟とのエピソードも披露し「僕がサファイアで弟がルビーだったんですよ。一緒にずっと遊んでいて、ゲームをするとなったらルビーとサファイアで一緒にバトルしたり…夢中になってやってました。自分が持っていないポケモンと弟が持ってるポケモンで交換して。一緒になって図鑑を埋めていくっていうのが楽しくて」としみじみ。最新作はまだプレイできていないというが「弟がやっていて、弟にずっと誘われていて。毎日連絡が来るんです」とうれしそうな表情。「“捕獲したよ”って連絡が来るから、早く始めたいな」とワクワクが抑えきれない様子だった。

イベントには女優の山本美月、子役俳優の永尾柚乃、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお、池田直人も出席した。