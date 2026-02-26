菊池風磨、濃厚キスを思わず制止 想定外の結末に困惑も「分かんねぇ」
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第3話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【場面写真】菊池風磨が思わず制止…求め合う濃厚キス
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
第3話では、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、その後の行動次第で運命が決まる緊迫した1日が描かれた。この日は、「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキのキングチームと、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえのクイーンチームに別れてグループデートへ。
その後、寮に戻った一同は、それぞれ生き残りをかけたアプローチを仕掛ける。前回、第2話で急速に距離を縮めたモデル・たいせいと女優・はづきが早速2人きりに。たいせいが「Pre 2ndモテVOTE」で0票だったことを受け、はづきは「（2ndモテVOTEでは）たいせい君には票を入れるつもり」と宣言。しかし、「嘘つかれてるのかなと正直思った」と話すたいせいは、「安心できひんな」「証明して」と要求。すると、はづきは「目つぶって」と投げかけ、たいせいと濃厚なキスを交わした。スタジオMC陣が「ついに来た！」「しちゃったの!?」と動揺する中、なかなか終わらないキスシーンに菊池が思わず「もう止めよう…まだ3話！」とツッコミを入れる場面も。序盤からフルスロットルで繰り広げられる大胆なアピール合戦に、MC陣もタジタジの様子を見せた。
一方、俳優・ゆうとはショーダンサー・るみを男子部屋の自分のベッドへと誘う。実は「Pre 2ndモテVOTE」でお互いに投票していた2人。「ゆうと君だけは本当に疑ってない」と語るるみに、「ずっと信じてて」と返したゆうとは、ベッドの上でリラックスした体勢のまま急接近し、自然な流れでキス。生々しいほどのカップル感を見せつける2人に、せいやは「もう、ゆうとの家やん」とツッコミ、菊池も「はじめて家来た日みたい」とコメントした。
そして、番組後半ではついに男性1名・女性2名が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果が発表された。まずは男性メンバーの脱落者が判明し、スタジオMC陣に驚がくが広がる中、女性メンバーの結果発表では、さらに衝撃の結末が。男性メンバーを翻弄（ほんろう）してきた美女たちの早すぎる退場に、スタジオは騒然。想定外の結末に菊池も「分かんねぇ」と困惑し、恋愛リアリティーショーの残酷な現実に言葉を失った。
