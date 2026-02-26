「東京駅一番街」3位　崎陽軒の焼売、蒸したては格段に旨かった　シウマイカレーも見逃せない一品

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で、3位だった『横濱崎陽軒』を紹介します。

ファン垂涎！レジ奥に広がるシウマイの世界

初めての出合いはまだほんの子供だった頃。父親が上京の際、お土産で買ってきたシウマイ弁当に夢中になったっけ。

以来ずっと旅の車中で、晩酌のお供にと寄り添ってくれてきた。そんなファンなら素通りできないのが物販店のレジ奥にひそむイートイン。“冷めても旨い”でお馴染みのそれを、蒸したてで出してくれるのだ。

選べるシウマイ＋アルコールドリンクセット（シウマイ6種盛り合わせ900円、氷結冷凍レモンサワー450円）

『横濱崎陽軒』選べるシウマイ＋アルコールドリンクセット（シウマイ6種盛り合わせ 900円、氷結冷凍レモンサワー 450円） 大定番の昔ながらのシウマイを筆頭に、えびシウマイや黒豚シウマイ、季節のシウマイなど、横浜工場から直送されたものを蒸したてで1個ずつ味わえる

湯気をまとった熱々に挑んでみれば、豚肉のコクも玉ねぎの甘みも立っていて、いつもと違う表情に愛おしさがさらに増す。

そして弁当の名おかず、「筍煮」と「マグロのネギ和え」もオンメニュー。ビールやサワーのつまみとして味わえるのだから、まさに夢のよう。

そして新たな出合いもあった。それがカレー。具に「昔ながらのシウマイ」を使い、ソースはりんご果汁やチャツネを効かせたフルーティな甘みから、スパイスのキレを感じる上等な味わい。そんなシウマイバルは、お膝元の横浜中華街店と、ここ東京駅店の2店舗限定だ。

『横濱崎陽軒』

東京駅一番街『横濱崎陽軒』

［店名］『横濱崎陽軒』

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-3201-5600

［営業時間］11時〜22時（21時LO）※物販は10時〜

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

2026年1月号

