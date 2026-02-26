「中国を捨てた理由は『鍛錬価値なし』」世界１位スペイン、W杯直前にイラクと対戦へ…選ばれなかった中国サイドが冷静な分析「試合手配の縮図でもある」

「中国を捨てた理由は『鍛錬価値なし』」世界１位スペイン、W杯直前にイラクと対戦へ…選ばれなかった中国サイドが冷静な分析「試合手配の縮図でもある」