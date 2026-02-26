玉木宏の妻・木南晴夏、高杉真宙からバックハグ？ 「左手薬指に指輪が見えるのが気になりますが、、、」
俳優の木南晴夏さんは2月25日、自身のInstagramを更新。俳優の高杉真宙さんからバックハグされるような姿を披露しました。
【写真】木南晴夏が高杉真宙からバックハグ？
コメントでは、「高杉真宙さんと共演なんですね 楽しみすぎます」「おめでとう！！ 夫婦でのバトン」「左手薬指に指輪が見えるのが気になりますが、、、幸せな役柄ですよね、？笑」「素敵なキービジュアル」「これは見る！！！」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】木南晴夏が高杉真宙からバックハグ？
「楽しみすぎます」「4月期木10ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』」と自身が主演するドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）の宣伝ショットを1枚載せている木南さん。高杉さんが後ろから木南さんを包み込むような姿です。「ごはんが美味しい大人のラブストーリー」とのこと。現実世界では木南さんは玉木宏さんの妻、高杉さんは波瑠さんの夫です。
「大人のファンタジック・ラブストーリー」同ドラマの公式Instagramも同じ画像を載せ、「悩みを抱える主婦(#木南晴夏)×謎のシェフ(#高杉真宙) 夜のキッチンで生まれる大人のファンタジック・ラブストーリー」とドラマの内容をつづっています。放送開始は4月の予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)