庄司智春＆藤本美貴、吉野家の牛丼食べるプライベートショットに反響！ 「ラブラブ」「神やん」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは2月25日、自身のInstagramを更新。牛丼屋での夫婦ショットを公開しました。
【写真】仲むつまじい夫婦ショット
コメント欄では、「なんか、本当に素敵なふたり」「美味しそうですね」「思い出が増えたって素敵」「良いね！そういってくれるミキティ素敵」「ラブラブ」「神やん」「すごいじゃん。よくここで吉野家を思いついたね！」「最高じゃん！」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「思い出が増えたって素敵」庄司さんは「仕事で時間がなかったから 吉野家にする？って言ったら 良いね！って乗ってくれて 2人で牛丼食べました」とつづり、写真を1枚載せています。妻でタレントの藤本美貴さんと一緒に仲良く牛丼を食べる姿です。「美味しかった。また思い出が増えた」と、すてきな言葉も添えています。
「俺のオンナ」1月29日には「俺のオンナ」と題し、藤本さんの格好いいソロショットを披露していた庄司さん。自宅で撮った1枚のようです。プライベートでも仲むつまじい様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
