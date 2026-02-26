ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、隠ぺい力の高い黒色の顔料系水性インキを採用し、紙だけでなく布製品に書かれた名前もしっかり隠せる「個人情報保護インキ 黒隠（くろいん）くん」を、3月9日から発売する。

「個人情報保護インキ 黒隠くん」は、これまで「おなまえスタンプ」などで名前書きをサポートしてきた同社が、役目を終えて廃棄する際の「消去」までサポートするために開発したアイテム。従来の個人情報保護スタンプでは対応できなかった布製品や、黒色の油性ペンで塗りつぶしても透けて見えてしまっていた光沢紙などの紙製品に対応した個人情報保護インキとなっている。上履き、体操服から教科書、ノートまで、塗るだけでしっかり隠し、個人情報の流出を防ぐ（この商品は、完全なデータの抹消、隠ぺいをするものではない）。

商品特長は、隠ぺい力の高い黒色の顔料系水性インキを採用しているため、個人情報に塗るだけでしっかり隠すことができる。教科書、ノート、光沢紙の宛名ラベルなどの紙製品はもちろん、上履き、体操服といった布製品の記名にも対応している。なお、プラスチック・金属製品（非吸収面）には使用できない。対象物に垂らしたインキを広範囲に塗り広げやすいノズル形状。油性ペンでの塗りつぶしよりも効率的に隠すことができる。

［小売価格］880円（税込）

［発売日］3月9日（月）

