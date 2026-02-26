カゴメは、メロンやマンゴーなど10種の果実をブレンドした100％果実ミックスジュース「午後のフルーツこれ一本」を3月10日から発売する。

近年、国民健康・栄養調査（出典：厚生労働省）では果実摂取量の減少が続いている。令和6年の果実類摂取量は1日あたり約79gとなり、令和5年（約93g）から10g以上減少し、調査開始以来でも低い水準となった。

カゴメでは、物価高騰に伴う果物価格の上昇によって、日常的に果物を購入しにくい状況が続いたことが、生活者の果実摂取機会の減少につながっていると考えている。

カゴメでは、こうした果実摂取の課題に対し、日常生活で手軽に果実を取り入れられる選択肢を提供してきました。「フルーツこれ一本」シリーズは、多種のフルーツをブレンドし、1日分の果実200gを使用した果汁飲料をコンセプトに、2005年発売の「朝のフルーツこれ一本」以来、20年にわたり愛飲されている。シリーズ全体の昨年1月〜12月の同社の出荷金額は、前年同期比約135％と大きく伸長しており、今後さらなる成長が期待されるカテゴリーとなっている。こうした状況を踏まえ、カゴメは、手軽に果実を補える同商品を通じて、午後の時間に取り入れやすい新たな習慣を提案する。



「午後のフルーツこれ一本」

今回、新発売する「午後のフルーツこれ一本」は、午後のひとときに味わう、メロンやマンゴーなど10種の果実をブレンドし、現在の「フルーツこれ一本」シリーズの中で最も甘くて濃厚な味わいの100％果実ミックスジュース。さらに、1日分の果実（1日分の果実とは、厚労省推進・健康日本21の推奨値（1日200g）。同品は果実の全成分を含むものではないが、不足しがちな果実を補うために役立ててほしい考え）を使用し、1日分のビタミンC（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）を摂ることができる。砂糖不使用で健康志向の人にもおすすめとのこと。ちょっと一息つきたい午後の、リフレッシュタイムや小腹満たしに気軽に楽しめる。

パッケージは、緑を基調とした世界観の中で、贅沢に盛り付けた果実のシズル感が優雅な午後のひとときを演出する。イチこちゃんは、気品あふれる貴婦人のような佇まいに。

カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさを届けて、人々の健康に貢献していく考え。

［小売価格］142円前後（税込）

［発売日］3月10日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp