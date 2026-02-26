『バーガーキング』朝昼夜「オールデイ・キング」リニューアルで最大160円お得に 700円セットも追加
バーガーキングは、あす27日から、朝昼夜いつでも利用できるセットメニュー「オールデイ・キング」をリニューアルする。対象バーガーとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）を組み合わせたセットで、550円、600円、650円、700円の4価格帯を用意。単品とセットの通常価格より最大160円お得になる。
【写真】人気商品『アボカドワッパー』からピリ辛な新作が登場
新たに加わる700円セットでは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象となる。同日発売の『スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）Jr. セット』もラインナップに加わる。
550円セットは「BBQレタスバーガー セット」「スモーキーテリヤキバーガー セット」「タルタルチキンバーガー セット」の3種。
600円セットは「ワッパー（R）Jr. セット」「ハッシュ＆BBQバーガー セット」「フィッシュバーガー セット」をそろえる。
650円セットは「ワッパー（R）チーズJr. セット」「スパイシーワッパー（R）Jr. セット」「スモーキーBBQワッパー（R）Jr. セット」を展開。
700円セットは「アボカドワッパー（R）Jr. セット」「クアトロチーズワッパー（R）Jr. セット」に加え、期間限定の「スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）Jr. セット」を販売する。
さらに、好みの「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット5ピースを追加した「オールデイ・キングミール」も950円で登場する。
なお、セットはいずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）付き。一部店舗では取り扱いがない場合があり、販売時間帯も店舗により異なる。価格はすべて税込み表示。キャンペーン変更により予告なく商品設計や価格が変更となる場合がある。期間限定バーガーは販売時期によって内容や価格が異なる。
また、あす27日から期間限定で『スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』の3商品を発売する。人気商品「アボカドワッパー（R）」の新作として、6種のハーブ＆スパイスを使用した特製サルサソースを合わせたピリ辛仕様で展開する。
