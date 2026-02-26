ロッテは、3月10日に「ラミー 春夏仕立て」を発売する。チョコレートと特製ラムレーズンがとけあうおいしさが楽しめる、洋酒チョコレートのラミーは、長らく冬季限定として親しまれてきたが、かねてから「一年中ラミーが食べたい！」と熱い要望を得ていた。年間を通じてラミーのおいしさを届けるべく研究を重ね、発売60周年を経て、ついに春夏仕立てのラミーが完成した。「ラム酒そのものを軽やかに楽しむ」をテーマに春夏にもぴったりな味わいに仕立てた。とろっと特製ラムレーズンとチョコがとけあう“今だけの”ラミーの味わいをぜひ楽しんでほしいという。

「ラミー 春夏仕立て」は、特製ラムレーズンとなめらかなラム酒入りチョコペーストをミルクチョコで包み、柔らかな食感となめらかなくちどけが楽しめる。華やかでキレのあるラム酒の味わいを引き立てることで、春夏にもぴったりなさっぱりとした味わいに仕立てた。

ロッテ チョコ・ビス研究部の糸山碩人氏は、「冬季限定の『ラミー』は濃厚な生チョコとラムレーズンの調和が特長だが、今作の『春夏仕立て』は、『ラム酒そのものの味わいを軽やかに楽しむ』ことをコンセプトに掲げた。チョコやミルクの配合バランスを調整することで、ラム酒の華やかな香りとキレをよりダイレクトに感じてもらえる設計にしている。開発において最も苦労したのは、『生チョコのような、なめらかさ』と『春夏でもとけにくい耐熱性』の両立。本来、アルコールや水分を多く含むラムレーズンは熱に弱く、非常に繊細。しかし、チョコペーストの配合を工夫することで、25℃の環境下でも安定した品質を保ちつつ、口に入れた瞬間に『ラミー』らしい滑らかなくちどけを再現することができた。春夏だけのラミーのおいしさをぜひ楽しんでほしい」とコメントしている。



「バッカス 春夏仕立て」

「バッカス 春夏仕立て」では、バッカスはブランデーの中でも高級で芳醇な風味を誇るコニャック（コニャック60％（ブランデー中））を、口どけまろやかなミルクチョコで包んだ一粒タイプの本格洋酒チョコレート。センターを「ブランデーソース」にすることで春夏でもおいしく味わえる品質を実現した。センターのブランデーの風味をアップし、チョコは甘さを抑え、ブランデーがより引き立つようにブラッシュアップした。



「洋酒薫る大人のスイーツ 深夜のショコラノワール」

「洋酒薫る大人のスイーツ 深夜のショコラノワール」は、なめらかなチョコレートケーキに洋酒を添えたおいしさをイメージした、ちょっぴり大人のスイーツチョコレート。アクセントに用いた洋酒のやさしい風味が、いつものチョコと一味違った大人の味わいを演出してくれる。チョコレートとお酒の絶妙なハーモニーで、優雅な気分と贅沢な時間を楽しんでほしいという。ぜひ夜の時間帯に。

なお、これらの製品は洋酒が入っているので、子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の人、運転時などは遠慮してほしいという。

［小売価格］各324円前後（税込）

［発売日］3月10日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp