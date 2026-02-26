ポムポムプリン30周年で初コラボ プッチンプリンが期間限定でポムポムプリンに大変身
江崎グリコの「プッチンプリン」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と初めてコラボレーションする。「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」を4月1日から開始する。
【画像】”プッチン”するとポムポムプリンに！かわいすぎるグラスセット
1972年発売のロングセラーブランド「プッチンプリン」は、底のツマミを“プッチン”して皿に出せる容器と、プルルンとした食感で幅広い世代に親しまれてきた。今回は、26年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリンとの初タッグが実現した。
キャンペーンは、対象商品を4月1日から5月29日までに合計2点以上購入したレシートで応募可能。キャンペーンサイトから申し込み、抽選でオリジナルコラボ賞品が当たる。複数レシート、異なる購入日も有効となる。
賞品は2種類用意する。200人には、グラスにプリンを“プッチン”するとポムポムプリンのデザインが完成する「ポムポム“プッチン”アラモードグラス2個セット」をプレゼント。800人には、オリジナル限定コラボパッケージの「ちょこっとプッチンプリン カスタード120g1袋」を届ける。パッケージは全3種類のうちいずれか1種類となる。
応募期間は、4月1日午前10時から5月29日午後11時59分まで。応募にはGlicoメンバーズ会員登録が必要で、対象商品を購入したレシートを撮影し、Glicoメンバーズサイトにログインのうえ応募ページから画像をアップロードする。
さらにキャンペーン期間中は、対象商品の一部でオリジナル限定コラボパッケージを展開する。Bigプッチンプリン160g、プッチンプリン67g×3、植物生まれのBigプッチンプリン155g、植物生まれのプッチンプリン65g×3、Happyプッチンプリン380gでは、外装パッケージ全3種と内蓋全5色を用意する。外装は＜ピクニック＞＜クッキング＞＜パーティー＞の3種類。内蓋は全5色で、組み合わせの楽しみも広がる。
ちょこっとプッチンプリン カスタード120gは、4月1日のキャンペーン開始に先駆け、3月上旬頃からオリジナル限定コラボパッケージを発売。外装3種と内蓋5色の組み合わせで全15通りとなり、内蓋の色はランダム。なくなり次第終了となる。
