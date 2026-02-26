東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルは、1Fのロビーラウンジにおいていちごの魅力を心ゆくまで満喫するスイーツ＆ドリンクを4月1日から提供する。まるで宝石のような赤色のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やかなデコレーション。好みや、シーンに合わせて、王道のミルフィーユや、優雅なアフタヌーンティー、爽やかなソーダなど、一度に並べて思わず写真を撮りたくなるセレクションになっている。自分へのご褒美にも、推しカラーが赤の人にもおすすめ。

東京駅から徒歩30歩にて非日常の世界へ。心が満たされる時間で、幸せなティータイムをロビーラウンジで過ごしてほしいという。

「いちごミルフィーユ」は、マダガスカル産バニラビーンズを使用したカスタードクリームに、宝石のようないちごと軽やかなシャンティを重ねた、ナポレオンミルフィーユ。“お菓子の皇帝”という意のとおり、ひと皿に輝きを閉じ込めた、華やかさを纏っている。旬のいちごを心ゆくまで楽しめる最後のチャンス。同じ皿に添えたいちごシャンティは、ルビーのように瑞々しいフレッシュいちごに合わせたり、ミルフィーユに添えたり、楽しみ方はさまざま。サクサクとしたパイ生地、なめらかなカスタードクリーム、そして主役の甘酸っぱいいちごが織りなす、珠玉のハーモニーを堪能してほしいという。

4月からの「いちごのアフタヌーンティー」は、ロビーラウンジで愛されるミントブルーのポットやカップ＆ソーサーとお揃いのストライプ皿が新登場する。3段のアフタヌーンティースタンドを彩る。スイーツは、別皿の愛らしいミニいちごパフェをはじめ、相性ぴったりのいちごとピスタチオのダックワーズ、いちごサブレにいちごムースといちごシャンティを重ねた、香り高いいちごムース、いちご色のタルト生地に、クレームショコラとフレッシュいちごを添えたひと口サイズのいちごタルト。フランボワーズジュレといちごプリンを重ねたいちごのヴェリーヌ、さらに、いちごジャムを添えたスコーンまで、いちごの魅力を多彩なアレンジで楽しめるラインアップとなっている。

「いちごソーダ」は、アールグレイの香り高いアイスティーに、いちごの甘みとレモンの爽やかな酸味を重ね、ソーダで軽やかに仕上げた、華やかで後味すっきりのいちごソーダとなっている。

［幸運のストロベリースイーツ 概要］

期間：4月1日（水）〜5月31日（日）

場所：東京ステーションホテル1F ロビーラウンジ

料金：

いちごミルフィーユ（数量限定）

単品：3100円

コーヒーまたは紅茶付き：4900円

いちごソーダ付き：5100円

いちごソーダ 単品：2300円

時間：11:00〜20:00（19:30 L.O.）

問い合わせ：03−5220−1260（ロビーラウンジ直通10:00〜18:00）

いちごアフタヌーンティー 月〜木：7900円／金土日祝：8400円

時間：13:00〜18:00までの入店

※2時間制（ドリンク30分前L.O.）

※1日20食

※前日12時までの要予約

東京ステーションホテル＝https://www.tokyostationhotel.jp