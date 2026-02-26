薬丸裕英、妻・石川秀美さん＆孫との束の間の“食事会”を報告「少しの時間だけ一緒に過ごし、あとは妻に任せて…」
タレントの薬丸裕英（60）が24日、自身のブログを更新。「孫と回転寿司」と題し、妻で元アイドル歌手・石川秀美さん（59）や孫との束の間の“家族時間”を報告した。
【写真】「回転寿司タイム」妻と孫と束の間の“家族時間”を過ごした薬丸裕英
薬丸は「妻と孫と束の間の回転寿司タイム」と、回転寿司を楽しむ日常のひとコマを公開。「少しの時間だけ一緒に過ごし、あとは妻に任せて…後ろ髪を引かれる思いで仕事へ」と、後ろ髪を引かれつつも仕事へ向かう“プロ”の顔をのぞかせ、切なくも温かい本音を漏らしている。
薬丸は1990年、石川さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫。
