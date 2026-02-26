事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。米女性インフルエンサーが、使用済下着をホテルのコーヒーメーカーで消毒するとの「ライフハック」を紹介したところ、炎上したとのネット記事を引用した上で「絶対使わないようにしようと心に決めました」とつづった。

猪狩が引用したネットニュースでは、米インフルエンサーの女性が「旅行中に下着が足りなくなったらどうするか」とのテーマで発信した動画を紹介。コーヒーメーカーが備え付けられているホテルの部屋で、コーヒーの粉を入れる部分に下着をセットして、抽出ボタンを押すことで、熱湯が下着を“消毒”できるとの発信だったといい、この発信に、批判の声が殺到したとしている。

日本でも、ホテルなどの部屋には電熱式の湯沸かし器や電気ケトルが設置されているケースがあるが、猪狩は「ホテルの電気ケトルは使わない方がいいってよく聞くけど、コーヒーメーカーも…！？」と絶句。「絶対使わないようにしようと心に決めました」としている。