Netflix（ネットフリックス）ドラマ「マンスリー彼氏」に出演するBLACKPINKのJISOO（ジス＝31）が26日、ソウル市内で開催された制作発表会に登場した。

同ドラマは、現実生活に疲れたウェブトゥーン（電子まんが）PDのミレ（JISOO役）が、仮想恋愛シミュレーションを通じて恋愛を購読し体験するロマンチックなコメディー。韓国メディアが報じた。

黒いワンピースで制作発表会に臨んだJISOOは「脚本を最初に読んだ時から、仮想現実という話が遠い未来のように感じられず、むしろ共感できる部分が多かった。ミレというキャラクターが私と年齢層が似ているので、悩んだり乗り越える姿に共感できたのでこの作品を選びました」と話した。

また自身が演じるミレについて「恋愛に失敗して傷ついた後、仕事に集中して現実を生きている、現実人のキャラクター。自分の時間を大切にしながら、家でワークライフバランスを保ちつつ生活し、仮想現実で多くのことを学び成長していく立体的な人物だと思う」と語った。

さらに「性格的にも家にいるのが好きなところが、私に似ていると思った。やはり私の年齢層の方々が多く悩む新しい挑戦や変化に対する恐れを持っているキャラクターだと思うので、多くの方がミレを通じて、私と同じ気持ちを感じるのではないかと思います」と続けた。

マンスリー彼氏は、来月6日午後5時に公開される。