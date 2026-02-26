女優の貫地谷しほり（40）が26日、都内でゲームソフト「バイオハザード レクイエム」の完成披露発表会に出席した。

貫地谷は、27日発売のバイオハザードシリーズ新作「バイオハザード レクイエム」で、物語の主人公であるグレース・アッシュクロフトの声を担当。ゲーム作品の声優を務めるのは今作が初めてとなる。

バイオハザード事件に初めて関わるキャラクターとなるため、本シリーズ初挑戦の貫地谷が抜てきされた。貫地谷は「ファンの方々がたくさんいるゲーム作品に挑戦させていただいて、興奮と、ドキドキしてます」とはにかんだ。集まった報道陣を見渡すと「今じわじわと実感してきました。さっきまで冷静でいられたんですけど、これだけたくさんの皆さんが駆けつけてくださっているのを見て、なんか怒られないかな？とそわそわするんですけど、今回お声がけしてくださったのが凄くうれしかったです」と恐縮した。

グレースは怖がりなキャラクター。演じる上では「リアリティを持って怖がったりとか、びっくりしたりするのを意識しました」という。「映ってないところでもバックで息づかいがあったりして、凄く苦しいんですよ」と、本物さながらの熱演であることを明かした。

一方、自身は私生活で1歳の子供の育児に奮闘中。「先日もイチゴ狩りに行ったんですが、本当に大変でした。握りつぶしちゃったりとか…。毎日格闘してます」と笑った。