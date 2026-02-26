4児の母でタレントの平愛梨（41）が、25日、Instagramを更新。長男が四男に教育する、ドタバタな日常を公開した。

【映像】4兄弟バラバラメニューの朝食や床にこぼれたご飯

平は2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、8歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている。これまでInstagramで、子どもたちの好みに合わせた違うメニューの朝食や、1年に1回しか使わない重箱に詰めた豪華な運動会弁当、帰省した際の家族ショットなど、プライベートの様子もたびたび発信してきた。

8歳の長男が2歳の四男を教育

2026年2月25日にはストーリーズを更新し、子どもたちに作ったご飯を披露。続く投稿では床にこぼれたご飯も公開し、「またやっちゃったよ、2歳赤ちゃん。おかわり3回目、さすがにおなかいっぱいで残して、ゲームしてる。コントローラー当たっちゃって落ちた。次男ベベックがダメでしょ！もったいない！と怒り始めたけど、すぐに片付けなかった私が悪い」とコメント。

さらに、「(四男が)下向きながら私を見ずに『あぁーママふいてー』すぐさまバンビーノ『先にごめんなさい!しなさい』としつけている。『みんな!食べ終わったらすぐ片付けようね! ずっと置いてたママも悪い!』って言ったら『また食べるかもしれないって思ったからママはそのまま置いといたんでしょ?』ってバンビーノ、長男8歳。もうあなたが兄弟たちの教育してください!とお願いしたくなった」と、しっかり者の長男が、四男を教育するドタバタな日常を紹介している。

（『ABEMA NEWS』より）