カインズが江戸川区に会員制の建材プロショップ「C’z PRO」オープン‐商談スペースも設置
カインズは2月24日、会員制の建材プロショップ「C’z PRO 江戸川春江店」を、東京都江戸川区にオープンした。
C’z PRO江戸川春江店
同店は建築プロを支える専門業態として展開する「C’z PRO」の10店舗目で、都内では5店舗目の出店となる。住宅地が集積する東京東部エリアへの初進出を起点に、地域の建築業に携わるプロへのサポート体制を強化する。
平日は早朝6時30分から夜20時まで営業し、現場へ向かう前の立ち寄りに対応する。
店内は資材や工具、管材を効率的に配置し、関連商材を近くに展開することで短時間での買い物を支援。事務作業や商談に利用できる「クリエイティブ・スペース」も設置し、サービス面でも業務をバックアップする。
クリエイティブ・スペース
今後は、建築プロのユーザーからの声を反映し、取り扱い商品を柔軟に追加していくことで、幅広いニーズに応えていく。
職人の声で導入した商品(一例)
