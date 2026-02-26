京都郄島屋S.C.で開幕した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」の初日となった2月26日、武豊騎手本人が出席するプレス内覧会とオープニングセレモニーが行われた。開店前の会場には多くの報道陣が集まり、JRA吉田正義理事長の挨拶に続いて登壇した武騎手が節目の思いを語った後、テープカットで展示会が開幕。競馬界のレジェンドが歩んだ40年の軌跡を祝う、象徴的な幕開けとなった。

会場は京都郄島屋S.C.（百貨店）7階グランドホール。会期は2026年2月26日から3月23日まで。開場時間は午前10時から午後6時30分まで（午後7時閉場）で、最終日は午後4時30分まで（午後5時閉場）。入場料は一般1200円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

テープカットをする武豊騎手 (C)Yushi Machida

武豊騎手コメント

「本日は皆様お集まりいただきありがとうございます。今回このように私のデビュー40年目を記念した特別展を開催していただき、高島屋様、そしてJRAの皆様、本当に多くの方々にこういう特別展を開いていただき、ありがとうございます。

騎手として1987年にデビューして、あっという間の40年目ですが、先ほど展示をじっくり拝見して、自分のことなんですけど一つ一つに思い出がありました。競馬は人それぞれに思い出や特別な思いがよみがえってくるものだと思いますので、この特別展が少しでも人の心に届けば嬉しいなと思います。

まだまだ40年ですが通過点だと思っています。これからも騎手として成長していきたいと思っていますし、今後も頑張っていきますのでよろしくお願いします」