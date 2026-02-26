でか美ちゃん、金髪デビュー報告にファン衝撃＆絶賛の声「3回ブリーチすごい」「一瞬誰かと」
【モデルプレス＝2026/02/26】歌手でタレントのでか美ちゃんが2月24日、自身のInstagramを更新。金髪にしたヘアチェンジ姿を公開し、注目を集めている。
でか美ちゃんは「金髪デビュー」「一生に1回くらいはやってみたいな〜 と長年思ってた金髪にしてみました」とつづり、写真を投稿。ダークトーンの色味から、顎のラインの長さの金髪にチェンジし、黒いキャップを被ったでか美ちゃんは「3回ブリーチしました 髪の毛と頭皮とメンタルが強いのでいけました」と金髪にする苦労を報告し「経過を見ながらもうちょい白っぽい色味にしたり ブリーチしたから入れられる色入れたり、楽しみたい」と金髪での楽しみを語っている。
この投稿に「新鮮なスタイル」「3回ブリーチすごい」「一瞬誰かと思いました」「金髪似合ってる」「可愛い」「ビジュ強すぎ」「ますます惚れた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
