1児の母・岡副麻希「何ヶ月ぶりかに鱈を食べてくれた」娘への手作り魚料理披露「栄養満点」「花形にんじん可愛い」の声

1児の母・岡副麻希「何ヶ月ぶりかに鱈を食べてくれた」娘への手作り魚料理披露「栄養満点」「花形にんじん可愛い」の声