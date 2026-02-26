1児の母・岡副麻希「何ヶ月ぶりかに鱈を食べてくれた」娘への手作り魚料理披露「栄養満点」「花形にんじん可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】フリーアナウンサーの岡副麻希が2月24日、自身のInstagramを更新。娘の食事について公開し、注目を集めている。
【写真】33歳フリーアナ「花形にんじん可愛い」数ヶ月ぶりに食べてくれた娘への鱈料理
岡副は「今日とっても嬉しかったこと」とつづり、写真を投稿。「離乳食完了期あたりから突然お魚はしらすと鮭しか食べてくれなくなってた娘がここ最近また食べてくれるように 生臭いと食べないかな？と勝手に私が気にして煮付けとかにしがちだったんだけど今日は何ヶ月ぶりかに鱈を食べてくれた」と子育て中の嬉しいエピソードを明かした。「映えなさすぎる写真」と記した写真には、プレートの上にゆで卵や花形に切ったにんじん、豆腐の入った味噌汁や食べてくれたという鱈が盛り付けられている。また「おいしいねぇ」という娘の声も公開している。
この投稿に「癒やされる声」「花形にんじん可愛い」「栄養満点のご飯」「愛情たっぷり」「尊い」「素敵なママ」「美味しそう」「メニュー真似したい」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
