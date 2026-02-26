「今日好き」相塲星音（りのん）“すっぴん”に絶賛の声「透明感すごい」「眉毛綺麗で羨ましい」
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が2月24日、自身のInstagramを更新。すっぴんからのメイク動画を公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「眉毛綺麗で羨ましい」衝撃の“すっぴん”姿
相塲は「My blythe doll make up」とつづり、TikTokを始めとするSNSで話題の人形に似せたメイクアップをする動画を公開。すっぴんにパックを着けた状態から、ピンクのチークに黒の吊り目風のアイラインで目の下にホクロを描き足した姿に変身する動画を投稿している。
この投稿にファンからは「すっぴんもメイク後も可愛い」「肌綺麗すぎる」「メイク上手で尊敬」「すっぴん最強」「眉毛綺麗で羨ましい」「透明感すごい」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
