「今日好き」出身美女、ミニスカデニムセットアップコーデ披露「スタイルレベチ」「脚長すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が2月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「脚長すぎ」超ミニスカ姿
土屋は「デニムのセトアコーデ」とつづり、デニムのセットアップコーディネート姿を投稿。フレアミニスカートに黒のブーツを合わせたコーディネートで、真っ直ぐな美しい脚が際立っている。
ここの投稿にファンからは「スタイルレベチ」「脚が綺麗すぎて眼福」「脚長すぎ」「めちゃくちゃ似合ってる！」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆土屋惺来、デニムミニスカコーデ披露
◆土屋惺来のミニスカ姿に反響
