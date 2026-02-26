東京ドーム公演後も勢い続く…RIIZE、新曲『All of You』が「ラジオ・オンエア・チャート」1位を獲得

RIIZEが日本で快進撃を続けている。

RIIZEの新曲『All of You』が日本の各種チャートを席巻し、圧倒的な存在感を放っている。

【写真】RIIZE・ショウタロウ、秋葉原を満喫

2月18日にリリースされたRIIZE The 2nd Japan Single『All of You』が、2月25日発表の「ラジオ・オンエア・チャート」（集計期間2月16日〜22日／プランテック調べ）で1位を獲得した。発売週からオンエア回数を着実に伸ばし、地方エリアの情報番組ではリクエストによる放送も相次ぐなど、全国的な広がりを見せた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

同作は、2月21日付のオリコン「デイリーシングルランキング」で1位を記録。さらに、発売翌週にもかかわらず、2月23日付の同ランキングでも再び1位を獲得し、ロングヒットの兆しをうかがわせている。

タイトル曲『All of You』は、パワフルなドラムビートを軸にエレクトロニック・サウンドとビッグバンド要素が融合したエネルギッシュなナンバーだ。日本のファンへ向けた想いが込められた楽曲として話題を呼んでいる。

なお、RIIZEは2月21日から23日までの3日間、男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催し、計12万人を動員。第5世代K-POPグループ初のドームアーティストとなり、初のドーム公演で3日間開催するという偉業を達成した。

勢いを加速させるRIIZEの今後の活動に期待が高まっている。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。