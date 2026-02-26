ゴールデンボンバー樽美酒研二、炊飯器で作る“朝めし”公開「自炊えらい」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が2月25日、自身のInstagramを更新。炊飯器を使った“朝めし”ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】45歳金爆メンバー「ナイスアイデア」鶏肉や玉ねぎ入った炊飯器飯
樽美酒は「いつもつまらん飯の写メばかりですまん」とつづり、炊飯器の内釜に鶏肉や玉ねぎを入れ「朝めし。」「おはようございまーす」の文字を添えた写真を投稿。背景にはまな板や包丁が写り、豪快ながらも家庭的で親しみを感じさせる朝の一コマを公開している。また「今日はちょっと長めの仕事…気合い入れて頑張ってきます お互い頑張りましょね」と前向きなメッセージも続けている。
この投稿には「全然つまらなくない」「朝から元気出た」「自炊えらい」「一緒に頑張る」「真似したい」「ナイスアイデア」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
