Wanna One時代にどれほど稼いだ？パク・ジフン、22歳で父に“2億ウォン高級外車”をプレゼント
ボーイズグループWanna One出身の俳優パク・ジフンが、父親に高級外車をプレゼントしたエピソードを明かした。
2月25日に韓国で放送されたバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に、パク・ジフンがゲスト出演した。
子役としてデビューし、Wanna Oneのメンバーとしても絶大な人気を博した彼に対し、MCのユ・ジェソクが「22歳の時に、お父さんに車をプレゼントしたって？」と切り出した。
これに対しパク・ジフンは、「父が同じ車に長く乗っていたこともあり、何か良いものを贈れないかと考えました。父が車好きなので、SUVを一台買ってあげようと奮発（Flex）したんです」と当時を振り返った。
するとユ・ジェソクは、ベンツGクラスの愛称である「Gバーゲン（ゲレンデヴァーゲン）」と「バーゲンセール」をかけ、「いい車を買ってあげたんだね。あの“バーゲンセール”のやつを」と冗談交じりに紹介。これにパク・ジフンも「“バーゲンセール”でドカンと贈りました！今も大切に乗ってくれています」とウィットに富んだ回答で返し、現場の笑いを誘った。
ちなみに、彼がプレゼントした「メルセデス・ベンツ Gクラス」は、販売価格が2億ウォン台（約2200万円〜）に達する高級車として知られている。
若くして成功を収めながらも、家族を思いやるパク・ジフンの誠実な姿に、視聴者からは称賛の声が相次いでいる。
（記事提供＝OSEN）
◇パク・ジフン プロフィール
1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。