【「レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城」ほか】 セール中

レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城

Amazonにて、レゴ(LEGO)セットの対象製品が割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は、「レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城」、「レゴ(LEGO) テクニック Ferrari FXX K」、「レゴ(LEGO) スーパーマリオワールド : マリオとヨッシー」、「レゴ(LEGO) スーパーマリオ パックンフラワー」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城

参考価格：35,436円

セール価格：30,340円

割引率：14％

ノイシュヴァンシュタイン城の組み立てセット。空に向かってそびえる尖塔、季節を告げる周囲の木々、庭園に続く小道など、細部までリアルに再現できる。ピース数は3,455。

レゴ(LEGO) テクニック Ferrari FXX K

参考価格：8,436円

セール価格：7,525円

割引率：11％

アクション満載の組み立てセット。実車の特徴をリアルにとらえたレプリカモデルを組み立てて、さまざまなギミックを楽しめる（対象年齢：10才以上）。実車のように開くバタフライドアとボンネットをはじめ、デフ、エンジンカバーの下にあるV型12気筒エンジンとピストンの動きなどもリアルに再現。飾って楽しむこともできる。ピース数は897。

レゴ(LEGO) スーパーマリオワールド

参考価格：18,981円

セール価格：14,177円

割引率：25％

「スーパーマリオワールド」のマリオとヨッシーを組み立てられるレゴセット。ハンドルを回すとマリオを乗せたヨッシーが走り出し、ダイヤルを回すとヨッシーが舌を出したりひっこめたりする。別売りのレゴ マリオ、レゴ ルイージ、レゴ ピーチのフィギュア（本セットには含まれていません）があれば、「スーパーマリオワールド」の音楽も楽しめる。ピース数は1,215。

※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。