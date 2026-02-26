【Amazonセール】レゴ「ノイシュヴァンシュタイン城」や「スーパーマリオワールド : マリオとヨッシー」などがお買い得
レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城
Amazonにて、レゴ(LEGO)セットの対象製品が割引価格で販売されている。
割引価格で販売されている製品は、「レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城」、「レゴ(LEGO) テクニック Ferrari FXX K」、「レゴ(LEGO) スーパーマリオワールド : マリオとヨッシー」、「レゴ(LEGO) スーパーマリオ パックンフラワー」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
レゴ(LEGO) アーキテクチャー ノイシュヴァンシュタイン城
参考価格：35,436円
セール価格：30,340円
割引率：14％
ノイシュヴァンシュタイン城の組み立てセット。空に向かってそびえる尖塔、季節を告げる周囲の木々、庭園に続く小道など、細部までリアルに再現できる。ピース数は3,455。
レゴ(LEGO) テクニック Ferrari FXX K
参考価格：8,436円
セール価格：7,525円
割引率：11％
アクション満載の組み立てセット。実車の特徴をリアルにとらえたレプリカモデルを組み立てて、さまざまなギミックを楽しめる（対象年齢：10才以上）。実車のように開くバタフライドアとボンネットをはじめ、デフ、エンジンカバーの下にあるV型12気筒エンジンとピストンの動きなどもリアルに再現。飾って楽しむこともできる。ピース数は897。
レゴ(LEGO) スーパーマリオワールド
参考価格：18,981円
セール価格：14,177円
割引率：25％
「スーパーマリオワールド」のマリオとヨッシーを組み立てられるレゴセット。ハンドルを回すとマリオを乗せたヨッシーが走り出し、ダイヤルを回すとヨッシーが舌を出したりひっこめたりする。別売りのレゴ マリオ、レゴ ルイージ、レゴ ピーチのフィギュア（本セットには含まれていません）があれば、「スーパーマリオワールド」の音楽も楽しめる。ピース数は1,215。
※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。