３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表された。代わって、予備登録投手に入っていた中日・金丸夢斗投手（２３）が急きょ招集されることも決まった。背番号は２４となる。

ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンのリリーフ陣から、またも離脱者が出てしまった。過去２大会出場と経験豊富で貴重な救援左腕として期待されていた松井の辞退が決定。ブルペンからは、西武・平良海馬投手（２６）、阪神・石井大智投手（２８）に次いで３人目の辞退者となった。

松井は１９日（日本時間２０日）の米アリゾナ州ピオリアのキャンプで負傷。初の実戦形式に登板したが、２１球を投げた時点で左脚付け根の張りを訴え、「これ以上投げたら悪くなる」と緊急降板していた。

追加招集される金丸は、関大時代の２０２４年３月にトップチームに招集されるなど、早くから井端監督の期待が高かった左腕。昨年１１月の韓国との強化試合にも招集され、ピッチコムやピッチクロックなど経験している点が大きい。一方で今季プロ２年目で昨季は２勝（６敗）と実績、経験では松井には及ばない。所属チームでは先発を務める投手をリリーフに回す運用が見込まれるが、井端監督は投手の運用に頭を悩ませることになりそうだ。

◆松井 裕樹（まつい・ゆうき）１９９５年１０月３０日、横浜市生まれ。３０歳。桐光学園から１３年ドラフト１位で楽天入り。２年目に抑えに転向し１９、２２、２３年に最多セーブのタイトルを獲得。２３年オフに海外ＦＡ権を行使し、パドレスに移籍。１７、２３年ＷＢＣ侍ジャパン代表。１７３センチ、７５キロ。左投左打。

◆金丸 夢斗（かねまる・ゆめと）２００３年２月１日、兵庫・神戸市生まれ。２３歳。コロナの影響で甲子園大会が中止。関大では２３年秋から７２イニング連続で自責０を記録した。２４年３月にはアマチュアながら侍ジャパンに選出。同年ドラフト１位で中日入団。１年目の昨季は２勝６敗、防御率２・６１。１７７センチ、７８キロ。左投左打。