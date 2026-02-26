フジテレビは２６日、中山美穂さんの特別番組「中山美穂４０周年 −Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」を２７日深夜１時４５分から放送すると発表した。

２４年１２月に急死した美穂さんは、デビュー４０周年を記念したＢｌｕ−ｒａｙＢＯＸが３月４日に発売予定。それを受け、番組では同局に残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で１９８５年のデビュー以来４０年にわたる美穂さんの音楽活動の歩みを紹介する。

デビュー曲の「Ｃ」を皮切りに「ツイてるね ノッてるね」、「ＷＡＫＵ ＷＡＫＵさせて」に加え、それぞれの時代を彩った心に残るバラードや数々のドラマの主題歌となった名曲など全３４曲（メドレー含む７６曲）を、フジテレビの伝説の音楽番組「夜のヒットスタジオ」や「ＦＮＳ歌謡祭」での貴重なステージパフォーマンスなどで振り返る。

スタジオには楽曲提供を通じて長年親交を重ねてきたシンガーソングライターの岡本真夜を迎え、楽曲制作当時のエピソードや名曲誕生の裏側、プライベートでの運命的な出会いも紹介。美穂さんの素顔と魅力に迫る。

映像は最新技術でよみがえった永久保存版の貴重なもの。３月１日の美穂さんの誕生日を前に、世代を超えて愛され続ける歌声の軌跡を堪能する番組となる。