寒い冬の朝もなんのその

「感覚としてはバイクに最も近いですね」と英国在住のダニエル・グディソンさんは語る。彼の愛車であるケータハム『セブン・スーパーライトR』は、わずか485kgの車体に220psのエンジンを載せたマニアックなマシンだ。

【画像】四輪車で味わう究極のピュアドライブ【ケータハム・セブンを詳しく見る】 全35枚

「サイドウィンドウもフロントガラスもありません。0-97km/h加速は3.5秒、0-160km/hは8.2秒。1.8Lエンジンは7500rpm、サーキット走行時には8400rpmまで回ります。最高ですね」



ダニエル・グディソンさんのケータハム・セブン・スーパーライトR。取材当日は氷点下ギリギリの気温だったが……。 AUTOCAR

ダニエルさんが心からそう思っていることは間違いない。筆者がお会いした日の気温は氷点下ギリギリで、道路には塩が撒かれていたが、彼はカークラブのミーティングのためにイングランド南部ドーセットからハンプシャーまで、それなりの距離を走ってきた。それもまだ朝の9時半だ。

「大したことじゃないですよ」とダニエルさんは言う。「ついこの前だって、1日でブランドフォード・フォーラム（ドーセットの町）からドンカスター（イングランド中北部）のサーキット走行会へ行き、そこからスネッタートン（東部）まで行って、またブランドフォードに帰ったんです。午前2時に着きましたよ。残念ながら、ヘッドライトはろうそくみたいな明るさですけど」

初代オーナー手作りのマシン

ダニエルさんはこのクルマを、2年前にドーセット州ウェアハムのパーベック・スポーツカーズという店で購入した。2002年登録で、走行距離は2万9000kmだった。その後、1万6000kmほど走った。

「これは127台生産されたうちの127台目なんです。キットカーで、ある男性が自宅で組み立てたものです。彼は製作工程を写真に収め、軽量化にこだわっていました。彼はこのクルマで地域の選手権を制しているので、本当にすごいですよね！」



ダニエル・グディソンさんのケータハム・セブン・スーパーライトR。強化型のローバーKシリーズが積まれている。 AUTOCAR

搭載されている1.8L直列4気筒エンジンは、内部強化を施したローバーKシリーズの超高性能バージョンだ。

「前オーナーはレブリミットを8400rpmまで上げ、レースの日には243psで走らせていました。私はエンジンを長持ちさせたいので、出力を抑えているんです」

ヘッドライトはろうそくのように暗いかもしれないが、ブレーキに関してはそれなりの性能だという。

「ブレーキは『十分』です。大型ブレーキにアップグレードしてありますが、普通の乗用車と比べるとまだ小さいですね」

このセブンは初代オーナーの手作りだ。窓も屋根もない車体で、雨の日はどう対処しているのだろうか？

「直進時は車体を流れていくので雨の大半は防げます。ただ、コーナーでは、ホイールアーチに前輪が収まっていないので水の直撃を受けます。気持ちのいいものじゃありません」

サーキットも長距離走行も楽しめる

それでも、こうした不便さも些細なもので、長距離ドライブを諦めるほどではないようだ。快適性はどうだろう？

「乗り心地は悪くありません。シートにクッション性はないのですが、腰痛持ちの私でも痛みは感じません。長距離走行では少しうるさいですが、先ほどお話ししたブランドフォードからのマラソン往復では、耳鳴りがする以外は耐えられる範囲でした」



ダニエル・グディソンさんのケータハム・セブン・スーパーライトR。駐車時にはステアリングホイールを外すという。 AUTOCAR

ダニエルさんはサーキット走行会やスプリント、ヒルクライムに参加するつもりでケータハムを購入し、すでにいくつか経験している。

「グッドウッドとキャッスル・コムの走行会、シェルズリー・ウォルシュ、プレスコット、ガーストン・ダウンのヒルクライムに参加しました。ガーストンは最高に楽しい。今年はあそこで3日間走る予定です。それに地元のサーキットでのレースもいくつか予定していますよ」

購入してからは一度も故障していないが、今月末にド・ディオン式リアアクスルを交換する予定だ。「少し遊びがある」からだという。

今さらながら、筆者はこのクルマにステアリングホイールが付いていないことに気づいた。慌ててそのことを尋ねると、ダニエルさんは「保険の条件で、駐車時は外しておく必要があるんです」と教えてくれた。

どんな天候であれ、ステアリングホイールを再装着するたびに楽しいドライブへの期待感が高まるんだろうな、と筆者は想像を膨らませる。