カンテレ『よ〜いドン！歌謡祭』第2弾出演者決定 天童よしみ＆秋川雅史
カンテレ朝の情報番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）発の音楽イベント『よ〜いドン！歌謡祭』が、4月11日に大阪・オリックス劇場で開催されるのに伴い、第2弾出演者を発表した。
【画像】『よ〜いドン！歌謡祭』出演者
『よ〜いドン！』は、今年19年目を迎える。『よ〜いドン！歌謡祭』としては6年半ぶりの開催となり、番組ならではの温かな雰囲気のなか、世代を超えて親しまれる名曲の数々を、生歌とトークで楽しめる特別なステージを届ける。
第1弾出演者は、『よ〜いドン！』MCであり、関西を代表するシンガー・ソングライターの円広志、今年デビュー45周年を迎え、1980年代を代表するトップアイドルとして今なお愛される火曜レギュラーの松本伊代、さらに演歌界のプリンスで『よ〜いドン！』のオリジナルソング「百人力」を歌う辰巳ゆうと。
第2弾出演者として、圧倒的な歌唱力と存在感で長年にわたり第一線で活躍し続ける、演歌界の女王・天童よしみと、名曲「千の風になって」で世代を超えて人々を魅了し続ける、テノール歌手・秋川雅史が決定した。
■天童よしみ コメント
『よ〜いドン！歌謡祭』に出演できることが決まって、とても喜んでいます。
当日、どんなことが起こるのか今から楽しみでわくわくドキドキな感じです。
歌番組とは違った『よ〜いドン！歌謡祭』の魅力を皆さんもぜひ足を運んで一緒に体験していただければと思います。
会場でお会い出来るのを楽しみにしております！
【画像】『よ〜いドン！歌謡祭』出演者
『よ〜いドン！』は、今年19年目を迎える。『よ〜いドン！歌謡祭』としては6年半ぶりの開催となり、番組ならではの温かな雰囲気のなか、世代を超えて親しまれる名曲の数々を、生歌とトークで楽しめる特別なステージを届ける。
第2弾出演者として、圧倒的な歌唱力と存在感で長年にわたり第一線で活躍し続ける、演歌界の女王・天童よしみと、名曲「千の風になって」で世代を超えて人々を魅了し続ける、テノール歌手・秋川雅史が決定した。
■天童よしみ コメント
『よ〜いドン！歌謡祭』に出演できることが決まって、とても喜んでいます。
当日、どんなことが起こるのか今から楽しみでわくわくドキドキな感じです。
歌番組とは違った『よ〜いドン！歌謡祭』の魅力を皆さんもぜひ足を運んで一緒に体験していただければと思います。
会場でお会い出来るのを楽しみにしております！