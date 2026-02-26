元おニャン子・渡辺美奈代、大根1本使って4品を手作り 家族に大好評なメニューに反響「凄い」「すごく美味しそう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が25日、自身のSNSを更新。大根1本を使って4品の料理を作ったことを報告し、家族から大好評だったメニューを公開した。
【写真】「真似したい」大根の皮まで1本を使った、渡辺美奈代の“大根料理”4品
渡辺は「大根料理」と題したブログで、「大根を1本使って大根料理4品を作りました！」と紹介。公開された写真には、味がしみ込んだ大根と手羽元の煮物、大根の味噌汁、きんぴら、大根と生ハムのマリネなど、バリエーション豊かな料理が並んでいる。
味噌汁は大根の下部分、手羽元の煮物は大根の中央部分、マリネは大根の上部分、きんぴらは3品を作った際に切った皮を使用し、辛い部分や甘い部分などを考えて、大根1本を余すことなく使い切ったメニュー構成となっていた。
中でも、大根と手羽元の煮物は照りよく仕上がり、やわらかく煮込まれた大根に旨みがしっかり染み込んでいる様子。ほかにも、さっぱりとしたマリネや箸休めにぴったりの和え物など、食欲そそる数々となっている。
渡辺は「家族にも大好評！」とつづり満足げな様子を見せ、コメント欄には「大根 全部使ったお料理凄いです」「真似したい」「すごく美味しそうですね」「尊敬しちゃいます」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。
