ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の2人が26日、東京都新宿区にある所属の木下グループ本社を訪問した。

グランプリファイナル、四大陸選手権、世界選手権に続いて五輪も制し「ゴールデンスラム」を達成。これを祝して、木下グループから1人2000万円ずつの報奨金が贈呈された。日本オリンピック委員会（JOC）と日本スケート連盟からは、金メダル1個につき500万円、銀メダル1個につき200万円の報奨金がそれぞれ贈られる。ペアで金メダル、団体で銀メダルを獲得した「りくりゅう」には1人1400万円ずつ贈られることが既に決まっていた。そこへ所属先からの“ボーナス”が加わり、合計3400万円ずつ、2人合わせて6800万円の報奨金を得ることとなった。

使い道を問われると、三浦は「家族にたくさん支えられてここまで続けてこられたので、まず家族のために使いたい」と回答。木原も「両親には苦労をかけたので、両親に好きな物をプレゼントしたい」と同じく親孝行したい思いを明かした。

互いにプレゼントを贈り合うなら？と問われると、三浦は「シーズン中は2人とも禁酒しているけど木原選手はウイスキーが好きなのでウイスキーを贈りたい」と回答。木原は「りくちゃんは化粧品が好きなので欲しいコスメを…プレゼントしたいけど上限はあります」と答えて笑わせた。

さらに、自分自身へのご褒美も検討。三浦は「化粧品以外の物欲がないんですけど…」とした上で「国内旅行にあまり行ったことがないので、スケート靴を置いて国内旅行したい」とリフレッシュを希望した。木原は「ボードゲームが好きなので、普段なかなか手が届かない物を買いたい」と趣味に費やす考えを示した。