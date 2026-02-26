ORBIS(オルビス)が、表参道の『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて桜とアートのコラボイベント「SAKURA ART EVENT」を開催中！2026年2月20日(金)〜4月19日(日)までの期間、アーティストとコラボしたアイテムや限定ドリンクが登場しています。アート体験ができるワークショップも見逃せませんよ。

オルビスが「SAKURA ART EVENT」を開催！見どころをチェック

ORBIS(オルビス)の体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』では、現在、桜のアートがテーマになった「SAKURA ART EVENT」が開催中です。

3月19日(木)までの第1弾では、北海道出身のアーティスト・田中マリナ(たなかまりな)さんとのコラボレーションが、3月20日(金)からの第2弾では、4人組バンドCHAI(チャイ)の元メンバーで作家・アーティストとして活動しているYUUKI(ユウキ)さんとのコラボレーションが登場します。

◆SAKURA ART EVENT

開催場所：SKINCARE LOUNGE BY ORBIS

開催期間：2026年2月20日(金)〜4月19日(日)

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5-7-1

電話番号：03-6712-5633

限定デザインの『CREATE BOTTLE』

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の『CREATE BOTTLE』は、キャップカラーとデザインを選択できる『オルビスユー エッセンスローション』のつめかえ用ボトルに、名前やメッセージを印字できるサービス。

今回のイベントでは、田中マリナさんとのコラボデザインが特別に登場しています。

春の訪れを感じる桜デザインの「bloom」と、爽やかで温かみのあるデザインの「yell」の2種から選べますよ。

◆CREATE BOTTLE

セット内容：『オルビスユー エッセンスローション』［医薬部外品］オリジナルつめかえ用ボトル / 『オルビスユー エッセンスローション』［医薬部外品］つめかえ(180mL)

販売期間：2026年2月20日(金)〜3月19日(木) ※数量限定・なくなり次第終了

価格：\2,750(税込)

非売品のアイテムが当たるカプセルトイ

イベントの様子をSNSに投稿するとプレゼントが必ず当たるカプセルトイも登場！

景品には、田中マリナさんコラボデザインの『オルビスユー エッセンスローションボトル』や、『JUICE BAR』のドリンク引き換え券、田中マリナさん作品のオリジナルステッカーなど、豪華な品々が勢ぞろいしています。

◆カプセルトイ

参加条件：SKINCARE LOUNGE BY ORBIS公式SNSフォローのうえ、施設の写真とイベントの感想を以下ハッシュタグとともにSNS(Instagram・X)に投稿

(必須ハッシュタグ：#スキンケアラウンジバイオルビス #SAKURA_ART_EVENT)

※ストーリーズの場合は@skincare_lounge_by_orbisのメンションが必須

※お1人様1回まで

先着順のワークショップも開催

3月14日(土)と3月15日(日)の2日間限定で、田中マリナさんによるワークショップが開催されます。

14(土)には田中マリナさんがその場で世界に一つだけの絵を巾着に描くライブペインティングが、15(日)には田中マリナさんのアドバイスのもと、桜をテーマに自由に描くアート体験が実施されます。

◆ワークショップ

開催日：3月14日(土)ライブペインティング / 3月15日(日)アート体験

金額：ライブペインティング：\5,500(税込) / アート体験：\5,500(税込)

今しか飲めない限定ドリンク「桜香るミルクティー」が最高♡

1階の『JUICE BAR』では、桜をテーマにした期間限定のオリジナルドリンク「桜香るミルクティー」が販売中。

3月19日(木)までの第1弾では、チェリーの香りが漂う茶葉がオーツミルクで煮出された、桜あんと合わせたコクのあるミルクティーが登場しています。

トッピングには桜の形をしたクリームがオン♡

春の訪れが待ち遠しくなること間違いなしの、特別なドリンクを楽しめます。

◆SAKURA ART EVENT 限定ドリンク 桜香るミルクティー

販売期間：2026年2月20日(金)〜3月19日(木)

価格：ICE \800(税込) / HOT \800(税込) ※イートイン、テイクアウトともに同一価格

一足早く春を感じられる特別イベントは要チェック

カプセルトイや桜のドリンクなどわくわくする内容のイベントは、コスメ好きさんはもちろん、春やアートを体感したい人にもぴったり♡

ぜひ周りの人を誘って、足を運んでみてください！

