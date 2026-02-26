「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が26日、都内で、「バイオハザード レクイエム」完成披露発表会に登壇した。

世界的に人気を博している同ゲームシリーズの最新作が完成したことを受け、「夢グループ」×「バイオハザード」の衝撃のコラボレーションが実現。ニンテンドースイッチ2またはプレイステーション5向けの同ゲームソフトと、通販ではおなじみ「夢ぶら下がり健康器」の、夢のコラボ商品「恐怖の悪夢セット」（税込み1万9800円）が27日に発売となる。

CMも公開され「ゲームで疲れたらぶら下がって、恐怖でこわばった腰や背中もスッキリ」と宣伝し、大きな話題に。20日に予約受け付けを開始すると、あっという間に完売となった。

石田社長は登壇すると「（コラボは）恐怖と言うよりうれしさがいっぱい」と語った。反響を聞くと「聞かないでください。びっくりしましたよ。完売だって言った時の反響がすごいんです。うちの商品、完売することがないんですよ…」と苦笑いしながら、喜びをにじませた。まさかのオファーが来た時を「（カプコンの）アイデアがすごい。僕は悔しくて眠れなかった」と振り返った。

保科は「よくゲームとぶら下がり健康器をくっつけてくださったなと」と直球の感想を述べた。