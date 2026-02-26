＜介護拒否なら金返せ！＞手術は無事成功！兄から電話「全額返金するべきだ！」はぁ？【第2話まんが】
私はアユミ（40代）。父の手術が控えていて手術当日は付き添ってほしいと母から連絡をもらいました。しかし急なことで旦那・セイジ（40代）の仕事の都合がつきませんでした。わが家にはマサト（中1）、アスカ（小3）と2人の子どもがいて、子どもたちだけで留守番させるなんて数時間でも、ましてや1泊なんて考えられなかったのです。父の手術の付き添いには母のほかに兄・タカオミ（40代）と兄嫁・リコ（40代）さんもいるのだから大丈夫だろうという気持ちもありました。
マサトは、私がいないとなにもできない子ですし、アスカだってママっ子です。2人とも、家の鍵すら持ったこともありません。そんな状況の子どもたちに、突然長時間の留守番をさせるのは、可哀想だと思いました。それに兄夫婦はいるのだから大丈夫だろうと。申し訳ないけれど、母には「手術中の付き添いはできない」と断ったのです。
「帰省のたびにご馳走になったり、子どもの祝い金だったり散々親に頼っているくせに、こういうときに来られないってどういうこと？ なにもしないんだったら、今まで親から支援してもらった分を返すべきだ」父の手術の翌日、兄から電話がありました。ものすごい剣幕で怒っています。
私が手術に付き添えなかったことに対して、兄はひどく怒っていました。
子どもを数時間も留守番させておけないなんて過保護すぎるとのこと。
そして、そうやって家族の大事なときに駆け付けないのなら、今まで支援してもらったお金を返せとのこと。
今まで支援してもらったお金というと、結婚式のご祝儀や出産祝い金くらいしか思い浮かびません。
あとは、帰省したときにご馳走になったご飯代です。
たった1度、急なお願いを断っただけでそこまで言われないといけないのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
