【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】執着する理由「桜柄のお着物を新調したの！」＜第6話＞#4コマ母道場

世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。

第6話　参加したい理由



【編集部コメント】

スミレさんは懸命にお義母さんが入学式に参加できないことを伝えます。しかしお義母さんの脳内では、なぜかアユムくんの「母親」であるスミレさんよりも「自分」の出席が優先。どうしても入学式に出ないといけないという使命を勝手に背負ってしまっているようです。何がそんなにお義母さんを入学式出席に駆りたてるのか……。やっぱりお義母さんのこだわりである「着物」が原因だったのですね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子