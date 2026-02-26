『スプラトゥーン』のステッカー風チョコを粘土で作ってみた！ 粘土とは思えないリアルな質感表現で、思わず食べたくなるほどの仕上がりに
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみた』というあるびここさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
樹脂粘土を使ってスプラトゥーンのステッカーのチョコレートを作りました
こんなチョコレートが欲しい！と言う欲望を叶えてみたので楽しんで見ていただけたら幸せです！
スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみた
スプラトゥーンに登場するステッカー。ポップで可愛いデザインで、ゲーム内では様々な種類が存在します。
今回、投稿者のあるびここさんが、ステッカーを模したチョコを樹脂粘土を使って作ります。
初めに2種類の粘土を混ぜます。この粘土にアクリル絵の具を混ぜて、欲しい色の粘土を必要な数だけ作ります。
使う分を作ったら、ラップに閉じて保管しておきます。
次に今回作るステッカーの図案を用意。ゲームを遊んでいたらよく見かけるデザインがいっぱいあります！
土台となるチョコレート色の粘土をこねて丸めた後、棒を使って薄く伸ばします。
先ほどの粘土に図案を乗せて、ハサミで粘土を切り取ります。
断面の凸凹を水で綺麗にして滑らかにします。
続いて、上に乗せるチョコレート部分を作ります。基本は先ほどと同じように形を作ります。こちらは、目の部分を丸型カッターやストローくり抜いて、ヘラや筆などで形を整えます。
可愛らしいステッカーのチョコが出来上がりました！
出来上がったものは2日間ほど置いて粘土を乾燥させます。
今回はたくさん作って、バレンタインの時に売られているようなお洒落なチョコケースを作ります。
ハサミでカットしづらいデザインは、カッターを使います。型紙を押し付けて図案を粘土に移して跡を付けます。
その部分に沿って、カッターで切り分けていきます。
カッターで切り分けた粘土はかなり凸凹になっているので、しっかりと整えます。
粘土を乾燥させている間に、チョコを入れる箱を作ります。
蓋の裏側も可愛く作りたいとのことで、ステッカー柄のペーパーを用意。
チョコの形状に合わせて仕切り板を配置していきます。
箱の中身が出来上がったので、外箱に装飾を施します。今回はインクを模したものを作ります。
マスキングテープの上にジェルネイルでインク模様を描いて、LEDライトで硬化させます。
ネイルパウダーを使って光沢を出して、それを外箱に張り付けます。
普段でも楽しめるように裏面にマグネットを取り付けます。
最後に箱に配置すれば完成です。
完成したのがコチラ。とっても可愛らしいステッカー風チョコが出来上がりました。見ているだけで、よだれが出ちゃうほど美味しそうな出来栄えです。
あるびここさん曰く「バレンタインの売り場を見るのが好きですが、スプラトゥーンのチョコは残念ながら無く、こんなチョコレートがあったらなという妄想を形にしました」とのこと。
そんなステッカー風チョコの詳しい制作過程を動画で見たい方は、ぜひ動画をご視聴ください。