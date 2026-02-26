『スプラトゥーン』のステッカー風チョコを粘土で作ってみた！ 粘土とは思えないリアルな質感表現で、思わず食べたくなるほどの仕上がりに

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみた』というあるびここさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

樹脂粘土を使ってスプラトゥーンのステッカーのチョコレートを作りました

こんなチョコレートが欲しい！と言う欲望を叶えてみたので楽しんで見ていただけたら幸せです！

スプラトゥーンのイカしたステッカーチョコ作ってみた

スプラトゥーンに登場するステッカー。ポップで可愛いデザインで、ゲーム内では様々な種類が存在します。

今回、投稿者のあるびここさんが、ステッカーを模したチョコを樹脂粘土を使って作ります。

初めに2種類の粘土を混ぜます。この粘土にアクリル絵の具を混ぜて、欲しい色の粘土を必要な数だけ作ります。

使う分を作ったら、ラップに閉じて保管しておきます。

次に今回作るステッカーの図案を用意。ゲームを遊んでいたらよく見かけるデザインがいっぱいあります！

土台となるチョコレート色の粘土をこねて丸めた後、棒を使って薄く伸ばします。

先ほどの粘土に図案を乗せて、ハサミで粘土を切り取ります。

断面の凸凹を水で綺麗にして滑らかにします。

続いて、上に乗せるチョコレート部分を作ります。基本は先ほどと同じように形を作ります。こちらは、目の部分を丸型カッターやストローくり抜いて、ヘラや筆などで形を整えます。

可愛らしいステッカーのチョコが出来上がりました！

出来上がったものは2日間ほど置いて粘土を乾燥させます。

今回はたくさん作って、バレンタインの時に売られているようなお洒落なチョコケースを作ります。

ハサミでカットしづらいデザインは、カッターを使います。型紙を押し付けて図案を粘土に移して跡を付けます。

その部分に沿って、カッターで切り分けていきます。

カッターで切り分けた粘土はかなり凸凹になっているので、しっかりと整えます。

様々なステッカーのチョコを作成

粘土を乾燥させている間に、チョコを入れる箱を作ります。

蓋の裏側も可愛く作りたいとのことで、ステッカー柄のペーパーを用意。

チョコの形状に合わせて仕切り板を配置していきます。

外箱を見ただけでワクワク感が高まるようなデザインしたとのこと

箱の中身が出来上がったので、外箱に装飾を施します。今回はインクを模したものを作ります。

マスキングテープの上にジェルネイルでインク模様を描いて、LEDライトで硬化させます。

ネイルパウダーを使って光沢を出して、それを外箱に張り付けます。

普段でも楽しめるように裏面にマグネットを取り付けます。

最後に箱に配置すれば完成です。

完成したのがコチラ。とっても可愛らしいステッカー風チョコが出来上がりました。見ているだけで、よだれが出ちゃうほど美味しそうな出来栄えです。

あるびここさん曰く「バレンタインの売り場を見るのが好きですが、スプラトゥーンのチョコは残念ながら無く、こんなチョコレートがあったらなという妄想を形にしました」とのこと。

そんなステッカー風チョコの詳しい制作過程を動画で見たい方は、ぜひ動画をご視聴ください。