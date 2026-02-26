聴覚障がい者がプレーする『デフサッカー』の日本代表選手が、新発田市の児童と交流しました。



山形県出身で上越市を拠点に活動している齋藤心温(しおん)選手。2025年11月、日本で初めて開かれた聴覚障害があるアスリートが出場する『デフリンピック』のサッカーで銀メダルを獲得しました。



25日、新発田市の紫雲寺小学校で3・4年生90人と交流しました。



■4年生

「これからあのうまさを見習って日本代表を目指します。」



■デフサッカー日本代表 齋藤心温選手

「必ずうまくいかないことがあるので、そのときに下を向かずに上を向いて突き進んでほしいなと思います。」



児童は、聴覚障害について学びを深めていました。