ロープスキッピングという競技縄跳びで世界一に輝いたアスリートが2月、静岡県富士宮市の母校の小学校で授業を行いました。

【写真を見る】ロープスキッピング世界一の縄跳び選手が母校の小学校で授業「自分の好きなことを生涯追求して」＝静岡・富士宮市

＜工藤吉平さん（18）＞

「一回飛んでいる間に縄を離して回してキャッチして跳ぶ、これを30秒間に55回してギネス記録をとりました」

富士宮市在住の工藤吉平さんは、中学2年生の時に競技縄跳びのロープスキッピング世界大会・ジュニア男子個人フリースタイルで優勝したほか、4つのギネス記録を持っています。

工藤さんは、母校の富士宮市立西小学校で縄跳びを使った授業を開き、子どもたちと交流しました。

＜児童＞

「今までより長く跳べそうでした」

＜児童（工藤さんの弟）＞

「二重跳びを跳ぶための技術を学びました。お兄ちゃんと一緒のように努力をしていきたいです」

＜工藤吉平さん（18）＞

「縄跳びに限らず、自分の好きなことを生涯追求していけるように好奇心を絶やさないようにしてほしい」

子どもたちは、世界の舞台で活躍する工藤さんの姿に、目を輝かせていました。