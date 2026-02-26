中部電力のデータ不正問題を巡り2月25日に開かれた原子力規制委員会定例会で、中部電力では「基準地震動」が妥当性確認の対象外だったことが明らかになりました。

【写真を見る】データ不正が発覚した中部電力浜岡原子力発電所＝静岡

浜岡原発3号機と4号機の再稼働を巡る審査では、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いが発覚しました。

原子力規制庁は1月、名古屋市の中部電力本店へ立ち入り検査に踏み切ったほか、中部電力に対し、3月末を期限に事実関係の報告を求めています。

25日、都内で開かれた原子力規制委員会の定例会では、これまでの2回の立ち入り検査について報告があり、今回問題となっている「基準地震動」の策定について、中部電力では妥当性を確認する対象ではなかったことが明らかになりました。

また、「基準地震動」に関する業務記録が存在せず、策定過程そのものについても把握できていないということです。

＜原子力規制委 山中伸介委員長＞

「現状では（記録が）ありませんという態度そのものが、原子力事業者としてあるべき姿だとは思っていません」

規制庁は引き続き関係者への聞き取りなどにより不正の実態解明に努めるとしていますが、記録がない中での調査は難航することが予測されます。