『呪術廻戦』日車寛見登場 虎杖と伏黒は別々の場所へ…第8話あらすじ＆場面カット公開
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第8話（通算55話）「東京第1結界（2）」が、きょう26日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじ、日車寛見のキャラクターポスターが公開された。
【画像】こわすぎ…！日車寛見も登場する『呪術廻戦』第3期第8話場面カット
第8話では、100点を持つ死滅回游泳者(プレイヤー)・日車寛見は、かつて弁護士として、信念をもって活動していた。しかし、ある時強盗殺人の容疑で起訴された大江の弁護を担当することに。
一方、現代にて東京第一結界(コロニー)に足を踏み入れた虎杖と伏黒は別々の場所に転送された。そして虎杖は「日車は池袋にいる」と、伏黒は「日車は新宿にいる」とそれぞれ違う情報を得る。別の場所を案内された2人がそれぞれ出会ったのは。
日車寛見のキャラクターポスターは、「死滅回游」の泳者(プレイヤー)として新たに覚醒した現代の術師・日車の揺るぎない信念の強さを感じさせるビジュアルとなっている。東京第1結界(コロニー)で繰り広げられる、互いの正義が交錯する日車と虎杖の戦いにも注目だ。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】こわすぎ…！日車寛見も登場する『呪術廻戦』第3期第8話場面カット
第8話では、100点を持つ死滅回游泳者(プレイヤー)・日車寛見は、かつて弁護士として、信念をもって活動していた。しかし、ある時強盗殺人の容疑で起訴された大江の弁護を担当することに。
日車寛見のキャラクターポスターは、「死滅回游」の泳者(プレイヤー)として新たに覚醒した現代の術師・日車の揺るぎない信念の強さを感じさせるビジュアルとなっている。東京第1結界(コロニー)で繰り広げられる、互いの正義が交錯する日車と虎杖の戦いにも注目だ。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優