イ・ボミがロングヘアに大変身!? がらりと変わった雰囲気にファンは大喜び「わ〜 どうしよう綺麗すぎる」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「AIって、すごいです」と驚いたように記すと、AIでロングヘアに大変身した4枚の画像を投稿した。
【写真】何番目が好き？ 4つのスタイルのイ・ボミ
いつものボミは髪が肩にかかるくらいのミディアムヘア。しかしAIは衣装も変えながら少しずつスタイルの違うロングヘアと、髪をお団子にまとめた姿を生成した。この画像を見たボミは「髪を伸ばしてみようかな。でもロングヘアだと髪を乾かすのが大変そう」と、新しいヘアスタイルに挑戦してみようか、少し迷っている様子だった。投稿を見た日韓のファンも「わ〜 どうしよう綺麗すぎる」「どこの女優さんかと思った」「雰囲気がいつもと違う」と大絶賛。またキム・ハヌル（韓国）は「私は3番目が好き!!」と楽しそうにコメントしていた。はたしてボミはこれから髪を伸ばしていくのか、これからの投稿に注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「聞いてます？」堀琴音のクレームにたじたじとなるコーチ 練習ラウンド中のひとコマがファンの笑いを誘う
脇元華と松田鈴英が「アルゴリズム体操」に挑戦!? 今ひとつタイミングが合わない面白動画を大公開！
【写真】何番目が好き？ 4つのスタイルのイ・ボミ
いつものボミは髪が肩にかかるくらいのミディアムヘア。しかしAIは衣装も変えながら少しずつスタイルの違うロングヘアと、髪をお団子にまとめた姿を生成した。この画像を見たボミは「髪を伸ばしてみようかな。でもロングヘアだと髪を乾かすのが大変そう」と、新しいヘアスタイルに挑戦してみようか、少し迷っている様子だった。投稿を見た日韓のファンも「わ〜 どうしよう綺麗すぎる」「どこの女優さんかと思った」「雰囲気がいつもと違う」と大絶賛。またキム・ハヌル（韓国）は「私は3番目が好き!!」と楽しそうにコメントしていた。はたしてボミはこれから髪を伸ばしていくのか、これからの投稿に注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「聞いてます？」堀琴音のクレームにたじたじとなるコーチ 練習ラウンド中のひとコマがファンの笑いを誘う
脇元華と松田鈴英が「アルゴリズム体操」に挑戦!? 今ひとつタイミングが合わない面白動画を大公開！